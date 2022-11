Powolny zmierzch putinizmu

Szybka „operacja specjalna” miała do- prowadzić do powrotu Kijowa pod skrzydła Moskwy. Nagłe zwroty akcji, heroiczny opór Ukraińców, zachodnia solidarność i wszelkie nieprzewidziane skutki wojny zmuszają władze Rosji do szukania coraz to nowych rozwiązań i obnażają mielizny systemu. Putin walczy o życie – z punktu widzenia logiki jego rządów przyznanie się do porażki nie wchodzi w grę. Popatrzmy, jakich metod się chwyta i jakie to może mieć skutki dla trwałości jego władzy.

W obliczu porażek

Wojna okazała się sprawdzianem dla mitologii putinizmu. W cią- gu kilku miesięcy padł utrwalany przez propagandę mit „drugiej armii świata”: wielkiej, niezwyciężonej, szlachetnej. Rosjanie w mundurach okazali się maruderami, zbrodniarzami i gwałcicielami, prowadzonymi przez nieudolnych dowódców. Co więcej: na froncie zaczęli zbierać cięgi. W ostatnich tygodniach armia ukraińska...