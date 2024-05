Portal do portek, czyli logo Poznania i inne kampanie, które poniosły klęskę

Oczywiste, prawda? Jeśli w miejscu publicznym jest wystawiona kamera z opcją transmisji wysokiej jakości, to raczej prawdopodobne będzie, że ktoś zechce zademonstrować w wysokiej jakości zawartość swoich spodni. Jest to żart tyle dziecinny, co najoczywistszy, pewnie niejeden wręcz uważa, że po to właśnie ta kamera jest. Być może to złota zasada do przyswojenia sobie celem nauki na błędach: jeśli coś (aplikacja, logo, nazwa) może skojarzyć się komuś świńsko lub klozetowo, albo jeszcze w dodatku makabrycznie, to niechybnie zaraz tłum podąży dokładnie za tym wątkiem i dla własnego dobra lepiej wtedy wymyślić coś innego.

A jednak najwyraźniej nikt o tym nie pomyślał, choć w realizację nieszczęsnego portalu zaangażowano zapewne niemałą grupę specjalistów. A może pomyślał, ale dał się porwać własnemu poczuciu misji? Przecież portal czasoprzestrzenny to wynalazek przyszłości, a w przyszłości nikt nie może ściągać portek. Pracownikom branży nowych technologii zaś nie godzi się mieć takich głupich skojarzeń. Albo ktoś był tak zapatrzony w urodę własnego pomysłu, że wierzył, iż każdy będzie postrzegał go dokładnie tak samo? Być może nawet na zebraniu ktoś zgłosił cichutką wątpliwość, ale zwyciężyło przekonanie, że przecież to prawie podróże w czasie i przestrzeni, i że niesamowitość tej realizacji rzuci wszystkich na kolana. W przypadku podobnych kiksów twórcy czasem robią dobrą minę do złej gry, powtarzając zaklęcie, że „przynajmniej wszyscy o nas mówią i wywołujemy emocje”, zapominając, że do palety emocji należy również zażenowanie.

Ten przypadek z portalem do głupawego (choć, co tu kryć, faktycznie w swojej bezczelności zabawnego) humorku wskazuje na jeszcze jedną, być może najważniejszą kwestię. Otóż niezależnie od tego, za jak rewolucyjny, innowacyjny czy wywrotowy uważamy jakiś wynalazek, lepiej nie zakładać, że przewidziało się wszystkie jego zastosowania. Pasjonujemy się dziś wróżeniem przyszłości, snujemy często ponure scenariusze, bywa, że graniczymy w tym z pewnością proroków. Czy jednak bierzemy pod uwagę skórkę od banana, na której – choć leży pod samym nosem – i tak można się znienacka poślizgnąć?