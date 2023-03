Podsiadło: Na Dzień Kobiet czekoladki z goryczą

Nie miały powodu narzekać. Tylko kobiety-piosenkarze narzekały już od rana. Hanka Bielicka: „Rano po bułki do sklepu, / psa wyprowadzam na spacer, / szybko kluseczki na mleku / bo mąż się spieszy do pracy”. Halina Kunicka: „Wstałam o siódmej rano / i jest już siódma wieczorem, / książkę niedoczytaną / z trudem do ręki biorę”. 8 marca 1965 r. „Trybuna Ludu” zaskakiwała Bielicką i Kunicką jeszcze w łóżkach: „Większość pań spotkała rano doroczna niespodzianka. Nie musiały szykować śniadania, zmywać i szorować”. Plakat z „Poradnika Przyjaciółki na rok 1950” zachęcał: „Oszczędzając pracę żony jedz gotowe makarony!”.

W dniu swego święta kobiety mogły poprzez uczestnictwo w uroczystych akademiach zamanifestować swój udział „w wielkim dziele oswobodzenia kobiety z pęt ciemnoty i zacofania” (plakat z 1949 r.). Obdarowywano je tego dnia w dwójnasób: w domu dostawały goździki i gotowe...