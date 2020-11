Pisarz, świadek

8 listopada skończył 97 lat – i ukazała się jego nowa książka. Towarzysząca wydarzeniom naszego czasu aż do pandemii i wyborów prezydenckich z lipca 2020, żywa i świetnie napisana. Jej pierwsze zdanie? „STAROŚĆ. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy”. Ale jakaż to wyjątkowa starość, która nie odbiera ani ciekawości świata, ani słuchu na rzeczywistość i trzeźwości w jej ocenie, ani pamięci pozwalającej skonfrontować to, co dzieje się teraz, z lustrem przeszłości. „Bez strachu” to kontynuacja dziennikowych zapisów, które – widać to coraz lepiej – będą zarówno świadectwem polskiego powojnia, zwłaszcza lat przed i po przełomie roku 1989, jak i autoportretem pisarza. Jest tu polityka z pasją komentowana, życie towarzyskie i uczuciowe, perypetie z cenzurą i wydawcami (później już tylko z tymi drugimi), drobiazgi codzienne, a także notowane bez fałszywego wstydu zarówno reakcje czytelników,...