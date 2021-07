Pewnej niedzieli nad Morzem Czarnym

Wachlarz muzycznych możliwości Sławiego Trifonowa jest szeroki. W swej karierze ten niespełna 55-letni bułgarski piosenkarz grywał pop, rzewne ballady, punk, a przede wszystkim czałgę – mieszankę popu z bałkańskim folkiem. Z powodzeniem tworzył też programy telewizyjne, w których występował jako prezenter.

Najwyraźniej show-biznes to nie koniec jego możliwości. Przez ostatnich kilkanaście tygodni Trifonow był też posłem. I to nie byle jakim, bo liderem drugiej siły politycznej w bułgarskim parlamencie. Partia pod nazwą Jest Taki Lud, założona w przededniu wyborów, które odbyły się w kwietniu tego roku, to również jego autorski projekt.

Charyzma showmana i antyelitarny przekaz wystarczyły, by w krótkim czasie osiągnąć polityczny sukces w kraju, w którym od roku obywatele protestują przeciw oligarchiczno-mafijnej autokracji. Tym, którzy go poparli, nie przeszkadzał fakt,...