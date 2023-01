Papież jedzie do Konga i Sudanu Południowego

Franciszek wybiera się w odkładaną apostolską podróż do Afryki, ale szlak jego pielgrzymki wiedzie wprost do conradowskiego jądra ciemności, krainy przemocy i grozy, gdzie jego wezwania do pokoju okażą się głosem wołającego na puszczy.