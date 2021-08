Ostatnia reduta buntowników

Pandższir, wąski i przepastny wąwóz nad rzeką-imienniczką, skalisty i długi na sto kilometrów, położony dwie, trzy godziny drogi na północny wschód od Kabulu, od wieków uchodzi za niezdobytą twierdzę. Murami obronnymi zamieszkałej przez pół miliona ludzi doliny są góry Hindukuszu, które na północy sięgają 4-5 tys. metrów wysokości (przełęcz Chawak, prowadząca na północ, do Kunduzu i równiny nad Amu-Darią i Pjandżem leży na wysokości 3,5 tys. metrów; przełęcz Andżoman, wiodąca do Badachszanu i na Pamir – na wysokości 4,5 tys. metrów).

Na południu, od strony Kabulu i równiny Szomali, bramą do doliny jest łatwy do obrony (lub zamknięcia) przesmyk między górskimi zboczami. Przez przełęcze na wschodzie wiodą górskie szlaki do Nuristanu, a także Czitralu i Swatu, już po pakistańskiej stronie granicy.

Na zachodzie, niedaleko Pandższiru, na wysokości prawie 4 metrów, przełęczą...