Talibowie podbijają Afganistan

To już drugi raz w ciągu ostatnich kilku dni, gdy 35-letni Taslem Chan wraz z rodziną musiał uciekać przed nadciągającą wojną, starciami talibów z armią rządową, ostrzałami i nowymi porządkami. Ostatecznie trafili do północnych dzielnic stołecznego Kabulu, gdzie mieszkają w namiocie zrobionym ze starych ubrań.

W tym prowizorycznym obozie dla uchodźców wewnętrznych są zdani sami na siebie. Nie mają pieniędzy ani wsparcia państwa. Jedynie stali mieszkańcy, którzy nie mogą patrzeć obojętnie na szybko rosnącą liczbę osób szukających schronienia w ich mieście, dostarczają im wodę i jedzenie. To jednak za mało, by nakarmić wszystkich. Nieletni synowie Chana muszą wychodzić na żebry. Proszą o pieniądze i jedzenie, by przeżyć.

– Gdybym był sam, nie narzekałbym. Mógłbym spać gdziekolwiek i jeść byle co, warunki nie miałyby znaczenia. Mam jednak żonę i czwórkę dzieci – mówi Chan...