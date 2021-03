Nie możemy się chować

Do biura jadę jednym samochodem, a wracam innym. Spędzam dwie noce w moim domu, a kolejne dwie u kogoś z rodziny. To wszystko z powodu zagrożenia – tłumaczy 31-letnia Szahba Szahruchi, aktywistka na rzecz praw kobiet.

W ostatnich miesiącach Szahruchi musiała zmienić wiele ze swoich przyzwyczajeń i codziennej rutyny.

Przestała także informować na bieżąco, gdzie się znajduje. Jeśli idzie na spotkanie, w serwisach społecznościowych pisze o tym nie wcześniej niż następnego dnia. Nie chce, aby ktoś ją namierzył, ustalił jej rytm dnia, jej kalendarz spotkań.

Jeszcze kilka lat temu Szahba Szahruchi mogła bez obaw z wyprzedzeniem publicznie informować o swoich spotkaniach i tematach, które będą podczas nich poruszane. Teraz musi robić to niejawnie, adresując swoje relacje do wybranych osób i w ostatniej chwili, aby nikt nie mógł zawczasu przygotować ataku. To utrudnia...