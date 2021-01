Edykt o wstrzemięźliwości

Od dwudziestu lat talibowie prowadzą wojnę o odzyskanie władzy w Kabulu. Odebrali im ją Amerykanie, którzy najechali na Afganistan w odwecie za terrorystyczne ataki na Nowy Jork i Waszyngton dokonane przez dżihadystów z al-Kaidy, którym talibowie udzielali gościny. Rozgromieni przez Jankesów i wspieraną przez nich zbrojną opozycję zostali przegnani z Kabulu i Afganistanu. Ale wystarczyły dwa lata i kolejna amerykańska inwazja na Irak, która odwróciła uwagę Waszyngtonu od afgańskich spraw, by talibowie tuż za pakistańską miedzą wylizali się z ran, skrzyknęli w partyzancką armię i wrócili do kraju z nową wojną.

O krok od władzy

Dziś, po dwudziestu latach wojny, są o krok od powrotu do Kabulu. W lutym, w zamian za to, że talibowie nie będą się zadawać z dżihadystami i nie pozwolą, by Afganistan posłużył do nowego ataku przeciwko Zachodowi, Amerykanie zobowiązali się do...