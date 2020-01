Nie cieszę się, że odchodzą

Zgoda: lepiej, że tam, niż gdyby miały trafiać w pustkę. Owo „tam” ładnie opisał ks. Roman Pracki, proboszcz luterańskiej parafii w Krakowie: konwersja to nie zmiana domu, a tylko zmiana pokoju na taki, „w którym się czują bardziej u siebie”.

Ale z tego, że odchodzą, „bardzo się cieszyć” nie umiem. Choć nie jest to eksodus masowy, to wzrastająca z roku na rok liczba osób odchodzących z Kościoła katolickiego do innych Kościołów chrześcijańskich mnie niepokoi.

Czemu w Kościele katolickim nie czują się u siebie? Chociaż odpowiedzi cytowane w artykule Marcina Chodunia to zaledwie przykłady, bo kompleksowych badań nie ma, to jednak można podejrzewać, że odchodzą, bo w Kościele katolickim nie znajdują klimatu przyjaznego przeżywaniu wiary.

Oczekują, że takim miejscem będzie wspólnota wierzących. Wielkomiejska parafia, z ...