Nasza movida

74 litry – tyle wynosi rekordowe roczne spożycie wina na głowę, a zacny ten prymat przypada w udziale mieszkańcom Watykanu. Pije się tam prawie dwa razy więcej niż po drugiej stronie via Porta Angelica, na terytorium owego nieszczęsnego państwa, które 150 lat temu wyrwało papieżowi władzę nad Wiecznym Miastem – opłakane skutki tamtej detronizacji można rozważać choćby czekając pół godziny na autobus na przystanku, którego czubek ledwo wystaje z góry śmieci.

Metodologia amerykańskiego instytutu branżowego, który takie zestawienia corocznie ogłasza, ma uroczą prostotę cepa: dzieli się wielkość sprzedaży przez liczbę mieszkańców wziętą z oficjalnych danych – co wpędza nas natychmiast w statystyczną pułapkę. Skoro oficjalnie w Stolicy Apostolskiej „mieszka” niecały tysiąc ludzi i jest to nietypowa populacja – np. nie ma tam dzieci – to każde odchylenie i nietypowe zachowania (jak...