Fotografowie nazywają ten czas złotą godziną. Słońce kładzie się powoli na horyzont, a światło mięknie, podkreślając detale i kontrasty.

Alpiniści też mają taki magiczny moment, gdy po przejściu zimnej i zacienionej ściany dociera się wreszcie na łatwiejsze stoki podszczytowe skąpane w pomarańczowej poświacie. Skostniałe ciało łapczywie chłonie ostatnie strzępki słonecznego ciepła. Nerwy i mięśnie, napięte od kilkunastu godzin, właśnie teraz mają chwilę na regenerację przed stresem najniebezpieczniejszego etapu wspinaczki, jakim jest niemal zawsze zejście. Do szczytu pozostaje tylko kilkaset metrów nietrudnym i zwykle dość bezpiecznym terenem.

To czas euforii. Przyznawał to nawet nieskory do wzruszeń Jerzy Kukuczka. „W momencie, kiedy staje się na wierzchołku, nie ma wybuchu szczęścia – szczęście przeżywa się, gdy wszystko pozostaje jeszcze przed tobą, kiedy wiesz, że...