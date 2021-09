Messi, Ronaldo i wielkie pieniądze

Piłkarskie lato minęło pod znakiem pieniędzy. Mimo pandemii, która w świat futbolu uderzyła równie mocno jak w inne gałęzie przemysłu rozrywkowego, sumy, jakimi obracała większość klubów podczas zamkniętego dopiero co okienka transferowego, mogą szokować laików. Tylko zespoły angielskiej Premier League szósty rok z rzędu wydały miliard funtów na nowych graczy; kupując Jacka Grealisha za 100 milionów Manchester City pobił brytyjski rekord.

Większość klubów, bo jednak nie wszystkie. Największą sensacją okienka było rozstanie fatalnie zarządzanej i zadłużonej Barcelony z Leo Messim (na zdjęciu; przeszedł do Paris Saint-Germain). Problemy klubu z Katalonii to jednak wyjątek potwierdzający regułę, w której umacnia się potęga kilku super­klubów. Drugi najbardziej znany piłkarz dekady, Cristiano Ronaldo, wrócił z Juventusu do Manchesteru United, a morał z tych transferów jest taki, że pojawienie się najlepszego piłkarza świata w jakimś mniejszym klubie (jak niegdyś Maradony w Napoli) dziś jest już niewyobrażalne.©℗