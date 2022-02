Ładnie nie jest

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Miałaś swój dziewczyński pokój?

DOROTA MASŁOWSKA: Długo miałam pokój z bratem, taki metr na metr, w którym stała meblościanka i łóżko piętrowe. Kiedy dzisiaj jadę do mamy i widzę rozmiar tego pokoju pamiętając, że myśmy tam we dwójkę się cisnęli, to przed oczyma wyświetla mi się piekło. Dzieci wpadające na siebie, przepychające, bijące się. Bezustannie się ktoś o kogoś ociera, bezustannie walczy o swoje terytorium, którego nie ma. Z drugiej strony – bliskość, dosłowność, bezustanność drugiej osoby. To doświadczenie wielu moich rówieśników.

Teraz rodzice staną na głowie, by dzieci miały własny pokój.

Tamte małe mieszkania, egzystencja na wąskich i opresyjnych przestrzeniach, generowały bezustanną fizyczną interakcję. I przemoc, bo ludzie irytują się, depcząc sobie po piętach. Idea własnego pokoju jest bardzo słuszna....