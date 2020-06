Kultura w skrócie

XABO ONLINE

Trwa 60. Krakowski Festiwal Filmowy. Jeszcze 5 czerwca można wziąć udział w internetowym pokazie specjalnym filmu „xABo: Ksiądz Boniecki”, po którym odbędzie się spotkanie z jego bohaterem oraz twórcami – reżyserką Aleksandrą Potoczek i autorem zdjęć Adamem Palentą. Bilety do kupienia na stronie krakowfilmfestival.pl/xabo. Film jest prezentowany w ramach Konkursu Polskiego i walczy o główną nagrodę sekcji, Złotego Lajkonika. 24 lipca, w wigilię 86. urodzin księdza, „xABo” trafi do kin.

FESTIWAL GLOBALNY

Na platformie YouTube do 7 czerwca potrwa natomiast międzynarodowy festiwal „We Are One: Global Film Festival”. Obejrzymy produkcje zaczerpnięte z programów najlepszych filmowych imprez, w tym m.in. Cannes, Berlinale, Locarno, Sundance czy Wenecji. Oprócz fabuł, dokumentów i krótkich metraży, także wywiady z artystami i specjalne kuratorskie panele. Szczegóły i harmonogram, włącznie z godzinami, w których filmy są streamowane, dostępny jest na stronie weareoneglobalfestival.com.