Kraj w skrócie

KONIEC?

Rekonwalescencja prezesa PiS „dobiega powoli końca” i jest on „jak najbardziej w dobrej formie” – poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, nawiązując do zabiegu ortopedycznego Jarosława Kaczyńskiego. W marcu lider PiS ma wznowić objazd kraju, co – zdaniem podwładnego – oznaczać ma otwarcie sezonu politycznego w Polsce.

POCZĄTEK?

No chyba że wyborcy uznają za otwarcie złożoną w Pabianicach propozycję Donalda Tuska, by kupujący pierwsze mieszkanie obywatele do 45. roku życia mogli skorzystać z kredytu 0 procent; propozycję mającą spowodować wedle lidera PO, że „mieszkanie stanie się prawem, nie towarem”.

SZCZYT?

Próbą otwarcia była z pewnością deklaracja wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, że w lutym nastąpił szczyt inflacji (dobijającej obecnie do 20 proc.), a zatem od marca zacznie się, cytujemy, „dezinflacja”.

DOŁEK?

Zapobiegliwym, a zwłaszcza mającym dobre kontakty, warto być nawet w czasach „dezinflacji”: posłowie PO Dariusz Joński i Michał Szczerba przedstawili sieć powiązań łączących spółki wygrywające w konkursach dotacyjnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z nadzorującymi Centrum politykami Partii Republikańskiej.