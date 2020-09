Kraj w skrócie

OCZYSZCZENIE

„Polska polityka może być inna. Gdybym w to nie wierzył, właśnie ogłaszałbym start strony z licznikiem ścieków płynących do Wisły za kadencji Lecha Kaczyńskiego, a nie start nowego ruchu” – powiedział Rafał Trzaskowski, nawiązując do kolejnej awarii w oczyszczalni Czajka, ale nam się wydaje, że przerzucanie odpowiedzialności na poprzedników dowodzi, iż polska polityka jednak nie będzie inna.

ORZECZENIE

Inne mogą natomiast być sądy. Po tym, jak sędzia zakazał dziennikarzowi „Gazety Polskiej” pisania przez rok o Zbigniewie Bońku (prezes PZPN pozwał go za publikacje sugerujące jego związki ze służbami komunistycznymi i nieprawidłowości finansowe), głos zabrał prezes PiS. „Naruszające prawo wyroki” mają być uchylane, a wydający je sędziowie usuwani z zawodu – brzmi wyrok Jarosława Kaczyńskiego.

OSŁONA

W tej sytuacji fakt, że po publikacji „Gazety Wyborczej” na temat specjalnych środków ochrony Zbigniewa Ziobry przestały one obowiązywać (w promieniu 600 m od domu ministra przestała obowiązywać strefa zamknięta dla ruchu lotniczego), należy uznać za wypadek przy pracy.