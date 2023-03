Kościół w skrócie

REFORMA

Papież uaktualnił i definitywnie promulgował list apostolski „Vos estis lux mundi”, który w 2019 r. wprowadzał „ad experimentum” normy nakładające kary na biskupów i przełożonych zakonnych tuszujących pedofilię. W nowej wersji m.in. rozszerzono odpowiedzialność także na świeckich moderatorów międzynarodowych stowarzyszeń wiernych.

MĘCZEŃSTWO

„Jeżeli w dowodzeniu procesu beatyfikacyjnego osiągniemy pewność moralną, że zabójstwo ks. Blachnickiego to męczeństwo złożone za wiarę, w co ja osobiście jako postulator jego procesu beatyfikacyjnego głęboko wierzę, otworzy to bezpośrednio drogę do beatyfikacji, bez konieczności oczekiwania na cud” – powiedział bp Adam Wodarczyk, odnosząc się do wyniku śledztwa IPN.

POSŁUSZEŃSTWO

Ks. Dominik Chmielewski nie jest już moderatorem założonego przez siebie ruchu „Wojowników Maryi”. Dwa lata temu specjalny zespół powołany przez episkopat wykazał liczne błędy w nauczaniu salezjanina. „Ksiądz Dominik Chmielewski zapoznał się z raportem i stosuje się do uwag” – poinformowały władze zakonu. O kontrowersyjnym duchownym pisał Tomasz Terlikowski: powszech.net/chmielewski.