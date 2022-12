Katar 2022: Dał nam przykład Wojciech Szczęsny

Nazywał się Thomas N’Kono i pokochałem futbol również dzięki niemu. Stał w bramce Kamerunu podczas mundialu w Hiszpanii, w 1982 roku, nie przegrał ani jednego spotkania i wpuścił tylko jednego gola, a dziesięciolatkowi wydawało się, że naprawdę fruwał w powietrzu jak pantera. Wybrano go wtedy piłkarzem Afryki, z roczników siedemdziesiątych zachwycał także Gianluigiego Buffona - i jedyne, co dobrego mogę powiedzieć dzisiaj o występie reprezentacji Polski w meczu z Argentyną to to, że zapewne niejeden dziesięciolatek pokochał futbol dzięki temu, iż zobaczył, jak Wojciech Szczęsny broni kolejnego karnego na mistrzostwach świata. On jeden z pewnością zasłużył na to, by jeszcze nie wracać do domu, on jeden z pewnością powinien móc jeszcze raz wyjść na katarski stadion, by z przymkniętymi oczami zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego, a następnie - mając już oczy szeroko otwarte - powstrzymywać strzały kolejnych ikon współczesnego futbolu, na przykład Kyliana Mbappé.

Nie, nie napiszę, że jego występ był nieskazitelny. Sędzia Marcin Szulc klarownie wyjaśnił w telewizyjnym studiu, że - może upojony wcześniejszą o kilkadziesiąt sekund, doskonałą zaiste interwencją po strzale Juliana Alvareza - bramkarz reprezentacji Polski tym razem pofrunął w powietrze nieco spóźniony i zamiast w piłkę, uderzył rękawicą w twarz Messiego, dając tym samym arbitrom VAR możliwość podyktowania jedenastki dla Argentyny. Mrugnięcie okiem do kolegów, kiedy lider rywali podchodził do rzutu karnego, zdawało się jednak mówić: „Spoko, ogarnę” - i faktycznie Szczęsny ogarnął, odbijając ręką strzał Leo. Wspaniale się na niego patrzyło: onieśmielająco pewnego siebie (bo świadomego, w jaki sposób zwykle Messi wykonuje jedenastki) przed interwencją, tyleż skoncentrowanego, co natchnionego w momencie jej wykonywania, i cudownie ucieszonego chwilę później, kiedy piłka powędrowała już na rzut rożny.

Ale ta obrona Szczęsnego z 39. minuty była tak naprawdę ostatnim udanym epizodem z udziałem polskiego piłkarza w tym meczu - no, może wybijającego z pustej bramki Kiwiora w końcówce należałoby jeszcze wyróżnić. Ostatnie akty pierwszej połowy to była już rozpędzająca się argentyńska maszyna - a zanim zdołaliśmy się przekonać, czy zmiany dokonane w przerwie przez trenera Michniewicza faktycznie mogą pomóc uspokoić grę Polaków, rywale prowadzili już 1:0; to trener Scaloni, który trzeci mecz z rzędu szukał najlepszego zestawienia składu, trafił w końcu z doborem zawodników, a o Mac Allisterze, Alvarezie czy Fernandezie, którzy przecież zaczynali turniej jako rezerwowi, można powiedzieć, że już miejsca w wyjściowej jedenastce nie oddadzą.

Tyle że o Argentyńczykach będzie jeszcze okazja w tym turnieju napisać, a co do Polaków: trudno być tego pewnym. Owszem, awansowali. Owszem, nie przegrali pierwszego meczu. Owszem, wygrali drugi, wykorzystując dwie z trzech świetnych okazji do strzelenia bramki. Owszem, rzadko faulowali przeciwników, co pozwoliło im wczoraj liczyć na awans dzięki punktom w klasyfikacji fair play. Owszem, w tym drugim meczu, z Arabią Saudyjską, pokazali kilkanaście minut dobrej gry. Owszem - wszystko to oznacza, że wypełnili przedturniejowy plan. Pytanie tylko, co z tego wynika na przyszłość?

To najtrudniejsze pytanie wczorajszego wieczora i dzisiejszego poranka: czy w piłce nożnej liczy się coś więcej niż wynik? I nie, nie chodzi tylko o styl. Chodzi także o jakąś myśl, jakiś program, jakieś dziedzictwo, które selekcjoner doprowadzający Polaków do jednej ósmej mundialu, pozostawi nam po odpadnięciu z imprezy. Po, ekhem, zwycięskiej porażce z Argentyną, zechciał powiedzieć przed kamerami TVP, że „nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć”, ale - szczerze mówiąc - ja w tym usłyszałem echo słów jego niesławnego kolegi z czarnych czasów polskiego futbolu, że „nie ma co trenować, trzeba dzwonić”.

Talentów, które Czesław Michniewicz zakopał w polu karnym Wojciecha Szczęsnego, jest przecież więcej niż jeden. To nie tylko Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński - ustawiani tak, że mecze przelatują gdzieś ponad nimi - to także Zalewski czy Kiwior, Kamiński czy Szymański. Problem w tym, że - jeśli w ogóle grają - zawodnicy ci rzadko mają okazję, by pokazać, że można inaczej niż (to się przecież zrobiło polskie słowo turnieju) „lagą”. Najbardziej dramatyczna w tym sensie wydaje się pozycja rozgrywającego Napoli, jesienią 2022 r. jednego z najbardziej kreatywnych pomocników Europy, ale przecież i gracz Feyenoordu pokazuje w piłce klubowej, że wie, na czym nowoczesny futbol polega. Z otoczenia Czesława Michniewicza słychać czasem zdanie, że selekcjoner nie jest w stanie nauczyć reprezentantów kraju grać w piłkę w trakcie trzydniowego zgrupowania; problem w tym, że on zdaje się ich oduczać. Czy miał jakikolwiek plan gry do przodu podczas spotkania z Argentyńczykami, po jego zakończeniu trudno było powiedzieć - nawet owej „lagi” w zasadzie nie było. „Przesuwanie”, „zamykanie przestrzeni” w żargonie trenerskim brzmi może nie najgorzej, ale w języku kibicowskim oznacza „antyfutbol”.

Michał Trela - jeden z najwnikliwszych, a zarazem najbardziej umiarkowanych w formułowaniu wniosków obserwatorów gry reprezentacji Polski - jeszcze przed wygranym meczem z Arabią Saudyjską stwierdził, że „niezależnie od wyniku, jaki osiągnie w Katarze, to na mistrzostwach świata powinna się skończyć praca Czesława Michniewicza z reprezentacją”. Dlaczego? Ano dlatego, że mając w perspektywie kolejną wielką imprezę - mistrzostwa Europy w 2024 r. - do której po szczęśliwym losowaniu droga wydaje się szeroko otwarta, Polacy potrzebują trenera, który potrafi nauczyć ten zespół choć w niektórych meczach atakować pozycyjnie, prowadzić grę, założyć pressing albo wyjść spod niego. „Michniewicz, wedle wszelkiej dostępnej wiedzy na podstawie 20 lat jego kariery trenerskiej, takim trenerem nie jest” - napisał Trela; dodajmy po sprawiedliwości, że zanim skompromitował się dokumentnie swoją rejteradą do Brazylii, takim trenerem wydawał się Paulo Sousa.

Nie, przywołanie nazwiska Portugalczyka, nie świadczy o desperacji. Kiedy rzucił pracę z reprezentacją Polski, pole manewru PZPN było ograniczone, a wybór Michniewicza - zrozumiały. Teraz jednak szkoleniowców z wyższej półki, a zarazem takich, którzy znajdują się w możliwościach budżetu polskiej federacji (zasilonego właśnie, dzięki wyjściu z grupy na mundialu, okrągłymi czterema milionami dolarów), w świecie dzisiejszego futbolu będzie naprawdę sporo. Ilu z nich potrafiłoby pojechać z Polakami na wielki turniej w przekonaniu, że jest to odpowiednie miejsce, żeby zagrać w piłkę? Albo przynajmniej spróbować?

Jednym z najważniejszych słów w kontekście polskich dyskusji o futbolu, było w ostatnim czasie słowo „niedasizm”, zaczerpnięte przez autora „Polskiej myśli szkoleniowej” Michała Zachodnego z książki Piotra Stankiewicza o „21 polskich grzechach głównych”. Warto jednak zauważyć, iż po wygranej z Arabią Saudyjską Stankiewicz pisał, że ta narracja stała się nieaktualna. Że cały ten „kuszący i łatwy fatalizm, niedasizm, polski doom & gloom” już się skończył. Problem w tym, że choć polscy piłkarze z pewnością o tym wiedzą, trudno być pewnym, czy wie o tym ich trener i jego przełożeni. W meczu z Argentyną zawodnicy Czesława Michniewicza nie oddali ani jednego celnego strzału - rywale 12. Różnica w posiadaniu piłki wyniosła 74 do 26 na korzyść przeciwników. Na ich połowie gościliśmy rzadko, w polu karnym - prawie w ogóle. Końcówka meczu opierała się już tylko na kalkulowaniu, że kolegom Messiego nie będzie się chciało kolejny raz przyspieszyć gry.

To były piękne czasy, kiedy miałem dziesięć lat i wydawało mi się, że ktoś taki jak N’Kono nigdy nie przestanie grać w piłkę (nawiasem mówiąc: pojechał jeszcze na dwa mundiale). Niestety, dzisiaj już wiem, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński nie są wieczni. Oczywiście do niedzieli można jeszcze wierzyć, że uda się awansować do ćwierćfinału w stylu Grecji z Euro 2004. Mnie jednak marzy się trener Michniewicz, mówiący „Krystian, próbuj” - a także „Piotr, próbuj”, „Robert, próbuj”, „Sebastian, próbuj” itd. - i słów tych używający nie z bezradności, ale z poczucia, że odwaga i wiara we własne siły również może być drogą do sukcesu. Dał nam przykład Wojciech Szczęsny.