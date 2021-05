Jeśli Watykan się zgodzi

ARTUR SPORNIAK: Delegat Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak odmówił Państwowej Komisji ds. Pedofilii dostępu do kościelnych akt – dlaczego?

KS. PIOTR STUDNICKI, KIEROWNIK BIURA DELEGATA KEP DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY: Według naszej analizy prawnej Państwowa Komisja nie ma ustawowego uprawnienia do otrzymania akt postępowań kanonicznych.

Pytany o to przez KAI szef Komisji Błażej Kmieciak odpowiedział, że ustawa wyznaczyła jej zadanie „analizy sprawności działania także Kościołów oraz związków wyznaniowych”.

Ale nie wyposażyła Komisji w uprawnienia do realizacji tego zadania. Kościół nie ma natomiast wątpliwości co do prawa wglądu w akta postępowań kościelnych przez sądy czy jednostki prokuratury w ramach prowadzonych postępowań.

Czy to znaczy, że Delegat udostępni Komisji takie akta dopiero po nowelizacji ustawy przez Sejm?

Nie będziemy czekać, aż strona państwowa spełni swoje wymogi. By umożliwić współpracę od strony kościelnej, zamierzamy zapytać Stolicę Apostolską o interpretację instrukcji o zniesieniu sekretu papieskiego podpisanej przez Franciszka w 2019 r. Chcemy zapytać m.in. o to, czy owo zniesienie sekretu działa wstecz, gdyż Komisja poprosiła o kościelne akta od 2000 r.

Kiedy i kogo w tych sprawach zapytacie?

W tej chwili przygotowywane jest pismo do Sekretariatu Stanu. Zostanie ono wysłane w ciągu kilku najbliższych dni. Przed spotkaniem z Państwową Komisją abp Wojciech Polak rozmawiał w tej sprawie z nuncjuszem apostolskim i został poinformowany, że Stolica Apostolska zna już ten problem i analizuje go od strony prawnej.

Episkopat powołał zespół do współpracy z Komisją – kto do niego należy?

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży o. Adam Żak, ekspert prawa państwowego mec. Michał Królikowski, sekretarz rady prawnej KEP ks. Adam Kałduński, kanoniści – ks. Piotr Majer i ks. Jan Dohnalik oraz ja. Kieruje nami abp Polak.

Co, jeśli Watykan da zielone światło, a któryś z polskich biskupów odmówi przekazania akt?

Takiej sytuacji sobie nie wyobrażam. Od wprowadzenia w 2001 r. nowego prawa przez Jana Pawła II właścicielem procesów i akt dotyczących pedofilii w Kościele jest Kongregacja Nauki Wiary. ©℗