Jakbym to ja był wirusem

Pora ruszyć dalej! – powtarza sobie Yunus, 40-letni przedsiębiorca pochodzący z Ghany w Afryce Zachodniej.

Od 10 lat mieszka on w Kantonie, 13-milionowej metropolii portowej w południowych Chinach. Po miesiącach bezczynności wreszcie wraca do pracy. Wydaje się, jakby życie wróciło do normalności sprzed epidemii. Jakby blakły ponure barwy, w jakich jeszcze parę tygodni temu widzieli swoją przyszłość w Chinach imigranci z Afryki.

Poza nawiasem

Podczas gdy rząd Chin w kwietniu ogłaszał zwycięstwo nad epidemią, reszta świata wchodziła w jej szczytowy okres. Wtedy właśnie władze Kantonu podały informację o rozpoznaniu w mieście 114 nowych przypadków infekcji koronawirusem. Jak mocno podkreślano, były to przypadki nie rodzime, lecz „importowane”. Wśród nich 16 pochodziło z Afryki. W tym czasie wykryto również lokalne zakażenia u pięciorga Nigeryjczyków. Trop...