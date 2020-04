Jak nazwać wirusa

Gdy Donald Trump użył 16 marca na Twitterze określenia „chiński wirus”, doskonale wiedział, co robi. Czasem coś na pozór tak niewinnego jak nazewnictwo medyczne może być elementem gry politycznej. W tym przypadku – co Trump przyznał zresztą później na konferencji prasowej – epitet „chiński” miał stanowić odpowiedź Amerykanów na sugestie ze strony rządu chińskiego, że nowy koronawirus pochodzi w istocie ze Stanów Zjednoczonych. Parę dni wcześniej rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lijian Zhao stwierdził bowiem na Twitterze, że „epidemię do Wuhan mogła sprowadzić armia amerykańska”. Do Trumpa szybko dołączyli jego republikańscy koledzy, zalewając internet terminami typu „wirus z Wuhan”.

Na Trumpa spłynęła fala krytyki, nie tylko ze strony Chińczyków, za niepotrzebne i potencjalnie krzywdzące przyczepianie do wirusa etykietki geograficznej. Jednak to, co w...