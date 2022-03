Gdy ostrzeliwują twój dom

Chwilę po piątej rano rozległa się kanonada. 25-letni Mychajło instynktownie zerwał się z tapczanu. Chciał wybiec na korytarz, ale dobiegł do drzwi, gdy coś huknęło, poczuł drobne odłamki uderzające go w plecy i nogi. Myślał, że coś wybuchło na ulicy, a fala rozbiła okno. Jego pokój spowiła gęsta para z zerwanego kaloryfera, zmieszana z pyłem. Gdy opadła, Mychajło nie mógł zrozumieć, czemu pomieszczenie było całe zdewastowane, tapczan, na którym leżał, połamany, a okno całe. Dopiero po chwili zobaczył, że od sufitu do podłogi sterczy wbita rura.