Edukacja: ustawa w cieniu ustawki

Jednak w odróżnieniu od szkolnego lockdownu, którego sens trudno odgadnąć (jedyna racjonalna hipoteza to polityczna ustawka: udajemy, że coś robimy, ale ograniczamy się do sześciu dni zdalnej nauki, by nikogo zbytnio nie rozdrażnić), tu przynajmniej jasne jest, o co chodzi – o władzę i kontrolę.

Z mającego trafić pod obrady Sejmu w tym tygodniu projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zwanego od nazwiska jego promotora „lex Czarnek”, zniknął jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów – resort wycofał się z pomysłu, by zwiększyć kontrolę kuratoriów nad procesem wyboru dyrektorów szkół, co niektórych polityków opozycji skłoniło nawet do odtrąbienia sukcesu. Tyle że w projekcie pozostały dwa inne przepisy dające kuratorom większą niż dotąd władzę.

SZKOLNE PLAGI WSPÓŁISTNIEJĄCE

Po pierwsze, chodzi o możliwość odwołania dyrektora nawet w roku szkolnym i bez wypowiedzenia, jeśli ten nie zrealizuje kuratoryjnych zaleceń pokontrolnych. Po drugie, nowelizacja wprowadzi bezpośrednią kontrolę kuratoriów nad zajęciami prowadzonymi w szkołach przez organizacje pozarządowe (minister Czarnek mówi w wywiadach, że chodzi o treści „niestosowne, niewłaściwe i demoralizujące”). Do tej pory do ich prowadzenia wystarczała zgoda dyrektora, po otrzymaniu pozytywnej opinii rady szkoły oraz rady rodziców. Teraz wymagana będzie jeszcze pieczęć kuratorium, o którą dyrektor będzie musiał wystąpić… dwa miesiące przed organizacją zajęć.

O ile rzecz jasna po wejściu w życie nowego prawa ktokolwiek będzie miał jeszcze ochotę cokolwiek w polskich szkołach organizować.