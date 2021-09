Dziewczyny z TikToka

Haneen Hossam usłyszała wyrok 10 lat więzienia i grzywny o równowartości 19 tys. dolarów, pod zarzutami handlu ludźmi, wykorzystywania dziewczyn do udostępniania wideo w mediach społecznościowych za pieniądze i naruszanie moralności publicznej. Mawada al-Adham została skazana na 6 lat i taką samą grzywnę. Oskarżono ją o atakowanie społecznych wartości i naruszenie moralności publicznej. Minatullah Emad – 3 lata i 6 tys. dolarów grzywny za handel ludźmi, publikowanie nieprzyzwoitych treści i prostytucję. Manar Sami – 3 lata za podżeganie do rozpusty. Sama al-Masri – takie same zarzuty, 3 lata i 19 tys. dolarów.

W ciągu niespełna dwóch lat egipskie sądy skazały dziewięć influencerek w związku z ich działalnością w internecie. Ich największą zbrodnią było posiadanie popularnych kont na TikToku, znanej aplikacji mobilnej.

W rzeczywistości profil Haneen Hossam, 21-letniej...