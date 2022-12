Dymisja Hanny Machińskiej. Komu jest bliski rzecznik obywateli

Jak twierdzi w rozmowie z „TP” sama zainteresowana, zrobił to bez podania przyczyn, nie licząc ogólnika, zawartego w późniejszych komunikatach: że biuro RPO czekają nowe wyzwania związane z działalnością badawczą (Machińską zastąpi dr hab. Wojciech Brzozowski, ceniony specjalista od praw człowieka, prawa konstytucyjnego i wyznaniowego).

Hanna Machińska, doktor prawa, nauczycielka akademicka, a do 2017 r. dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie, to ktoś więcej niż szanowana urzędniczka. Sławę zyskała jeszcze jako zastępczyni Adama Bodnara. Głównie dlatego, że obowiązki sprawowała z dala od warszawskiego biurka, jeżdżąc po Polsce i interweniując tam, gdzie dostrzegała krzywdę ludzi. Np. nieludzko traktowanych w więzieniach i aresztach, a przede wszystkim ubiegających się o azyl uchodźców na białorusko-polskiej granicy.

Nie trzeba wielkiej uważności, by dostrzec, że Machińska została zwolniona w sposób upokarzający. Pierwszy publiczny komunikat w tej sprawie zawierał zdawkowe stwierdzenie o zwolnieniu zastępczyni RPO i obszerny biogram jej następcy. Dopiero gdy o sprawie zrobiło się głośno, a pod napisanym naprędce listem protestacyjnym podpisała się niemal setka organizacji (od Klubu Inteligencji Katolickiej, przez organizacje edukacyjne i ekologiczne, po Kongres Kobiet), biuro RPO zechciało poinformować, iż „Rzecznik niezwykle wysoko ocenia dorobek i dotychczasową współpracę z dr Hanną Machińską”. Ten komunikat każe zadać pytanie, dlaczego rzecznik nie znalazł dla swojej zastępczyni innej funkcji? I kolejne, jeszcze ważniejsze, choćby o przyszłość urzędu RPO w sytuacji, gdy stanowiące naturalne zaplecze działania tej instytucji organizacje utraciły do rzecznika zaufanie. Są i takie (np. część środowiska działającego na rzecz osób w kryzysie bezdomności), które wysoko oceniają ponadroczną współpracę z Wiąckiem. Ale to nie uchroni biura RPO przed mocnym nadszarpnięciem autorytetu.

PROSZĘ PYTAĆ RZECZNIKA

Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich: – Nie wyobrażam sobie, by za decyzją o odwołaniu mnie z funkcji stały przyczyny polityczne. Ale być może mam ubogą wyobraźnię.

Od znających sprawę ekspertów i społeczników będących od lat blisko RPO można usłyszeć, że wizje obojga urzędników na funkcjonowanie instytucji rozjeżdżały się od dawna. Spór dotyczył rzekomo zaniechań Wiącka (np. nie zgłaszał wniosków o wyłączenie z orzekania tzw. neo-sędziów), ale też pozycji w biurze RPO byłego rzecznika – Machińska miała się domagać symbolicznego włączenia Bodnara w prace instytucji (chodziło m.in. o zaproszenie na jedną z ważnych konferencji). „Marcin Wiącek nie jest propisowski, to nie ten przypadek. On jest propaństwowy, ale w niekoniecznie dobrym tego słowa znaczeniu. Ufa bezgranicznie instytucjom państwa, więc Machińska była dlań niewygodna” – usłyszałem od jednej z tych osób.

Pytań o niezależność Wiącek nie uniknie (na razie odmówił komentarza „TP”). Gdy w styczniu, przeprowadzając z nim wywiad, zapytałem o słowa Ryszarda Terleckiego z PiS, mówiącego, że partia musi sobie znaleźć zastępcę RPO, który będzie jej „jeszcze bliższy niż prof. Wiącek”, odpowiedział stanowczo: „To ja odpowiadam za powoływanie zastępców, a na tych stanowiskach nie ma wakatów… W ogóle poglądy polityczne moich zastępców (...) nie mają dla mnie znaczenia. Liczą się kompetencje i umiejętności, a te oceniam niezwykle wysoko”.

POLITYKA? NIE MOJA SPRAWA

MARCIN WIĄCEK, Rzecznik Praw Obywatelskich w rozmowie z Przemysławem Wilczyńskim: Swojego światopoglądu nie ujawnię. Ludzie przychodzący do mnie – wierzący, niewierzący, lewicowi, prawicowi – mają się tu czuć równie komfortowo.

Dziś te słowa brzmią mniej wiarygodnie, zaś prof. Wiącek – chcący czy niechcący – jawi się jako urzędnik „jeszcze bliższy” władzy niż prof. Wiącek obejmujący rok temu swoją funkcję. ©π