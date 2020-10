Do ilu razy sztuka

W niedzielę gwinejski prezydent Alpha Conde ubiegać się będzie o trzecią prezydencką kadencję. Zgodnie z konstytucją nie wolno mu było tego robić, ale z władzą, o którą tak długo walczył, a cieszył się nią marnych dziesięć lat, też niełatwo było mu się rozstać. Długo nie mógł się zdecydować, aż czas zaczął naglić. Kazał więc przerobić konstytucję i przyjąć w marcu jako nową. Teraz może śmiało głosić, że demokracja w Gwinei ma się znakomicie, a prezydentowi wolno rządzić tylko przez dwie, przepisane konstytucją kadencje. Tyle, że będzie się je liczyć dopiero od teraz. A żeby nikt w kraju ani na świecie nie miał co do tego żadnych wątpliwości, poświadczyli to posłuszni prezydentowi sędziowie z miejscowego Trybunału Konstytucyjnego. W rezultacie po dwóch pięciolatkach u władzy w Konakri Alpha Conde będzie mógł się nią delektować przez następne dwie sześciolatki. Jeśli, ma się rozumieć,...