Dlaczego gubimy prąd?

Elektrowniami spalającymi węgiel czy gaz da się sterować. Od człowieka zależy, ile prądu wyprodukują. Wiatraki i panele fotowoltaiczne są natomiast zależne od pogody. Możemy więc dość dokładnie prognozować produkcję prądu z OZE – wszak umiemy przewidzieć pogodę – jednak nie możemy kazać słońcu świecić mocniej. Zarazem panele i wiatraki można bardzo łatwo odłączyć z sieci. Dlatego to właśnie one, mimo że tańsze i bardziej ekologiczne, przestają działać, gdy dalsze ograniczanie produkcji z węgla byłoby niebezpieczne dla elektrowni lub systemu przesyłu.

Problem wymuszonego wyłączania energii z OZE będzie narastał. Mamy coraz więcej źródeł odnawialnych, nie tylko tych dużych, ale i domowych. Liczba prywatnych fotowoltaik wynosi już niemal 1,5 miliona. Na razie ich praca nie jest ograniczana przez operatora, tak jak w przypadku wiatraków, ale powiedzmy sobie szczerze – to tylko kwestia czasu. Po osiągnięciu pewnego pułapu mocy będzie to konieczne.

Budujmy megabaterie

Problem nie jest ani nowy, ani zaskakujący. Znane są też rozwiązania. Przede wszystkim pomóc mogą magazyny energii. Na świecie i w Polsce budowane są nie tylko potężne akumulatory (np. litowo-jonowe, takie jak w naszych laptopach i smartfonach), ale również elektrownie szczytowo-pompowe (np. w Młotach, planowane otwarcie – 2030 r.). Ich zadaniem jest magazynować energię, gdy jest ona tania, i oddać do sieci, gdy jej cena rośnie. Na przykład wieczorami, gdy włączamy oświetlenie, czajniki i telewizory, a słońce już nie chce świecić.

Możemy również wykorzystać tani prąd z OZE do innych celów. Akumulatory ciepła służą do gromadzenia wody podgrzanej z wykorzystaniem energii elektrycznej. Innym sposobem jest produkcja wodoru poprzez elektrolizę. Potrzebujemy do tego czystej, taniej energii z OZE oraz wody. Oba produkty – tzw. zielony wodór i ciepło – są niezwykle pożądane przez przemysł.

Te rozwiązania, zwłaszcza baterie, już się pojawiły na polskim horyzoncie. Jednak przez najbliższe lata będziemy mieli coraz więcej „nadwyżek OZE”, których nie będzie się dało zmagazynować. Co zatem można zrobić tu i teraz, aby nie pozbawiać się darmowej energii?

Skoro nie możemy przesunąć części produkcji energii słonecznej z godzin południowych na wieczorne, możemy postarać się przesunąć część konsumpcji z wieczora na godziny południowe.

Obecnie większość z nas ma stałą taryfę na prąd. Oznacza to, że niezależnie od godziny i dnia płacimy za zużycie tyle samo. Jeśli jednak spojrzymy na ceny hurtowe, to o każdej godzinie są one inne i wahają się od kilkuset złotych za megawatogodzinę wieczorem, aż do cen ujemnych w południe.

Jako odbiorcy również powinniśmy mieć możliwość korzystania z dynamicznych taryf na energię elektryczną. Wówczas, zamiast włączać pralkę, zmywarkę czy ładować samochód elektryczny wieczorem po powrocie z pracy – moglibyśmy zrobić to w południe, programując odpowiednio sprzęt. Czy wymagałoby to wysiłku z naszej strony? Owszem, ale efekty zobaczylibyśmy na własnym rachunku. Zachowania rozsądne z perspektywy systemu byłyby premiowane niższymi kosztami klienta.

Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro mamy „za dużo OZE”, to powinniśmy po prostu przestać stawiać panele i wiatraki, a zamiast tego inwestować w elektrownie na polski węgiel. Nie jest to jednak alternatywa. Nawet nie uwzględniając opłat za emisje (które wbrew narracji prawicy nie trafiają do Brukseli, lecz do polskiego budżetu), prąd z węgla jest droższy niż z OZE. Co prawda tańsza energia z wiatraków i paneli stale wypiera droższą, jednak prąd pochodzący z węgla lub gazu w którymś momencie nie może być bardziej ograniczany i znowu wypiera czystą energię, niszcząc nasze zdrowie i zanieczyszczając przyrodę.

Energia i niepodległość

Pomijaną zaletą OZE jest większe bezpieczeństwo energetyczne kraju. Źródła odnawialne są zależne od pogody, lecz niezależne od polityki innych krajów. Zwłaszcza Polska przekonała się niejednokrotnie, jak bolesne mogą być odcięcia dostaw gazu czy ropy. Co więcej, na import paliw energetycznych tylko w ubiegłym roku wydaliśmy 155 mld złotych. To o połowę więcej niż nasze nakłady na obronność w 2023 r. Na szczęście te pieniądze niemal zupełnie przestały płynąć do Rosji. Wyjątkiem jest LPG – większość autogazu pochodzi z tego kraju.

Z drugiej strony lobbowanie za całkowitym i szybkim wyłączeniem elektrowni węglowych nie jest rozsądne. One jeszcze przez długie lata będą niezbędne, aby nasz system działał sprawnie w momencie przejściowym. Jak długo to będzie trwało? Zapewne do momentu powstania pierwszej elektrowni jądrowej, oddania nowych bloków gazowych i szerokich inwestycji w magazyny energii. Nikt jednak nie udzieli dokładnej odpowiedzi na to pytanie, dopóki nie określimy ostatecznej daty rozstania z węglem. To ona zmobilizuje inwestorów i polityków.