Cyril kontra Zuma i As

Pół wieku potrzebował Afrykański Kongres Narodowy, by doprowadzić do upadku apartheidu. Połowa tego czasu wystarczyła mu jednak, by zapomnieć o dawnych ideałach, a z ruchu wyzwoleńczego przepoczwarzyć się w pazerną i skorumpowaną do szpiku kości partię rządzącą.