Covid wrócił do Rosji

Amiało być już dobrze, Rosjanom spokój miała zapewnić rodzima szczepionka. Dziesięć miesięcy temu Władimir Putin z satysfakcją oznajmił, że Rosja jako pierwsza na świecie opracowała szczepionkę przeciw koronawirusowi. Nazwano ją Sputnik V, a rosyjskie władze przeprowadziły akcję propagandową mającą przekonać kraj i świat, że jest ona efektywna i bezpieczna.

Gdyby utworzyć jednostkę mierzącą nasilenie propagandy (nazwijmy ją np. propagandon) i gdyby zastosować stustopniową skalę, to akcja wychwalania zalet szczepionki opracowanej przez Centrum im. Gamalei zasługuje na maksymalną wartość stu propagandonów. Tymczasem specjaliści od szczepień – i rosyjscy, i zagraniczni – ostrzegali, że Sputnik powinien zostać wprowadzony dopiero po trzeciej fazie badań klinicznych, których nie przeszedł w chwili, gdy dopuszczono go w Rosji do obiegu.

Zresztą Europejska Agencja Leków (EMA)...