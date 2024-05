Ciemna energia zdaje się słabnąć. Pierwsze wyniki badań teleskopem DESI są zaskakujące

Grupa naukowców prowadząca obserwacje teleskopem DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) podzieliła się wstępnymi wynikami badań nad ciemną energią. Co zaskakujące, jej wpływ na ewolucję wszechświata zdaje się zmieniać w czasie – słabnąć.

Obecnie wiodącym modelem kosmologicznym jest model Λ-CDM (lambda-cold dark matter), w którym tylko około 5 proc. gęstości energii stanowi znana nam materia, z której zbudowani jesteśmy my sami, planety i gwiazdy. Pozostałe 95 proc. przypada na dwa, zawarte w nazwie modelu, hipotetyczne ciemne składniki: materię (27 proc.) i energię (68 proc.), które w pewnym sensie rywalizują o los wszechświata: pierwsza go grawitacyjnie skupia, druga – rozpycha. Ciemna energia zdaje się mieć przewagę i dlatego wszechświat się stale rozszerza. We wspomnianym modelu ma ona charakter tzw. stałej kosmologicznej, oznaczonej symbolem Λ.