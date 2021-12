Chrześcijaństwo bez Jezusa

PIOTR SIKORA: Czy stwierdzenie, że chrześcijaństwo zaczyna się dopiero od świadomej decyzji uznania Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela, nie jest zbyt rygorystyczne? Są ludzie, dla których Jezus jest niezwykle ważnym nauczycielem sposobu życia...

ABP GRZEGORZ RYŚ: ...to nie jest jeszcze chrześcijaństwo.

Justyn Męczennik pisał o Sokratesie, że skoro żył zgodnie z Logosem, to jest chrześcijaninem, mimo że uważany był za ateistę. Karl Rahner rozwijał koncepcję anonimowego chrześcijaństwa – w tej wizji chrześcijaństwo widzi się raczej w sposobie życia niż w wyrażonym explicite uznaniu Jezusa za Zbawiciela.

To się nie kłóci z tym, co powiedziałem. Jest takie zdanie Tomasza z Akwinu, że każda prawda, przez kogokolwiek by została powiedziana, pochodzi od Ducha Świętego. Jestem głęboko przekonany, że każde dobro, które człowiek czyni, jest od Boga...