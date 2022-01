Chcesz cudu, krzycz!

ARTUR SPORNIAK: Na swoim blogu wezwał Ksiądz muzułmanów, by nas islamizowali. Dostało się Księdzu za to?

KS. MIECZYSŁAW PUZEWICZ: Nie wiem. Nie mam czasu czytać komentarzy.

„Drogie siostry i bracia muzułmanie, islamizujcie nas, może wrócimy do Pana Jezusa i Jego Ewangelii” – napisał Ksiądz.

Spacerowałem kiedyś w Lublinie w okolicach ulicy Pogodnej z czeczeńską rodziną. Na końcu tej ulicy jest dom dziecka, przy którym Czeczeni zobaczyli biegające po ogródku dzieci. Zapytali, co to za miejsce. Wytłumaczyłem im po rosyjsku. Zdziwili się. Pytali, czy te dzieci nie mają ciotek, wujków, dalszych krewnych. Okazało się, że w Czeczenii, która nie jest jakoś radykalnie religijna, do czasów Kadyrowa nie było ani jednego domu dziecka. Nie było też ani jednego domu starców. Dlatego że jeżeli ktoś wziął sierotę do siebie, otrzymywał dodatkowe...