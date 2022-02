Cena zbliżenia

Papież Franciszek niechętnie komentuje swoją politykę wobec komunistycznych Chin. Mimo to we wrześniu 2021 r. udzielił wywiadu radiowego, w którym bronił układu, jaki trzy lata wcześniej Watykan zawarł z Pekinem w sprawie nominacji chińskich biskupów. Odwołując się do logiki zimno- wojennej Ostpolitik wobec państw komunistycznych, Franciszek starał się dowieść, że strategia „małych kroków” przełożyła się wtedy na postępy dyplomatyczne i poszerzyła zakres swobód religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie przyznał, że efekty umowy z 2018 r. mogą być dla niektórych wątpliwe, a Chiny nie są łatwym partnerem.

Tymczasowe (bo pierwotnie zawarte na dwa lata) porozumienie podpisano w okresie, gdy sprawy religijne w Chinach pod rządami Xi Jinpinga zostały niemal całkowicie podporządkowane partii komunistycznej i jej państwu. Krajowe Biuro ds. Religijnych (...