Była sobie wioska

Był 18 maja 1943 r., wtorek, gdy ośmioletni Staś wyszedł z krowami o świcie. Na drogę wziął podpłomyki upieczone na piecu. Staś mieszkał w Różańcu, a tutaj, w Szarajówce, pomagał swojej babci w gospodarstwie.

Tego ranka na drodze minęły go dwie czternastolatki, Ania i Marysia. Niosły węzełki na targ do pobliskiego Tarnogrodu (to dwie godziny drogi piechotą). Staś odprowadził je wzrokiem, zerknął na krowy, zamachał do syna sąsiadów, Senderka, i ułożył się na miedzy.

Obudził go hałas. Zobaczył jadące furmanki, a na nich ludzi w mundurach. A także wracające szybko obie dziewczyny. Chyba zapomniały o serze, który chciały sprzedać na targu, biegły do domu. Ledwie zniknęły mu z oczu, Staś zobaczył, jak kordon otacza wieś.

To wtedy do chaty Franciszka Furgały załomotała pani Rojowa: „Chłopy, chowajta się, Szwaby wieś otoczyli, ino od strony Chmielka wolna droga”....