Bezwarunkowe miłosierdzie

MARTA ZDZIEBORSKA: W książce „Tattoos on the heart” („Tatuaże na sercu”) pisze Ojciec, że jako młody kapłan miał pracować na jezuickim uniwersytecie Santa Clara, ale wyprosił u prowincjała przeniesienie do parafii w biednej dzielnicy Los Angeles – Boyle Heights. Dlaczego Ojciec nazywa tamte starania samolubnymi? Przecież motywacją była chęć pomagania potrzebującym.

GREG BOYLE SJ: Bo częściowo kierował mną właśnie egoizm. Chciałem pracować z ubogimi, bo wiedziałem, że tylko wtedy będę miał szansę na zgłębianie Ewangelii na co dzień. Przekonałem się o tym tuż po święceniach kapłańskich, gdy pojechałem w podróż do Boliwii. To tam, podczas posługi w niewielkiej górskiej wiosce, zrozumiałem, że pomaganie innym działa w dwie strony. To doświadczenie bardzo mnie zmieniło i po powrocie do Kalifornii nie wyobrażałem sobie pracy kapelana na uniwersytecie. Na szczęście...