Antyrządowe protesty w Kazachstanie

2 stycznia w górniczym ośrodku Żangaözen rozpoczęły się protesty wywołane podwyżkami. Szybko rozprzestrzeniły się one na najważniejsze ośrodki miejskie w całym kraju. Ludzie wyszli na ulice w dawnej stolicy Ałmaty, obecnej – Nur-Sułtanie (d. Astana) i wielu innych miastach.

Miejsce haseł socjalnych zajęły polityczne: protestujący domagali się odwołania władz lokalnych, rządu oraz usunięcia Nursułtana Nazarbajewa (przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, który – choć formalnie złożył urząd prezydenta w 2019 r. – nadal pozostawał najważniejszą osobą w państwie).

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdymisjonował rząd (premier był człowiekiem Nazarbajewa) i nawoływał demonstrantów do dialogu. Ogłosił też, że odwołuje Nazarbajewa z Rady Bezpieczeństwa i sam zajmuje stołek przewodniczącego. 4 stycznia władze ogłosiły odstąpienie od podwyżek, ale te nie uspokoiło to sytuacji na ulicach.

Decydującym dniem okazał się 5 stycznia. Prezydent nagle zmienił front: wystąpił z ostrym przemówieniem, w którym oskarżył manifestantów nie tylko o chuligaństwo (doszło do grabienia sklepów i banków), ale terroryzm (zostały zaatakowane siedziby miejscowych władz, posterunki policji, rezydencja b. prezydenta itd.). Kilka godzin później Tokajew uznał, że Kazachstan został zaatakowany z zewnątrz (sic!), toteż potrzebuje wsparcia sił pokojowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ, postsowieckie „anty-NATO”, dające członkom gwarancje wsparcia w chwili napaści z zewnątrz). Już kilka godzin później samoloty wiozące rosyjskich „mirotworców” (sił „pokojowych”) lądowały na lotniskach w Kazachstanie.



Protesty przeciwko podwyżkom cen gazu w Kazachstanie, 5 stycznia 2022 r. Fot. AP/Associated Press/East News

Nad wydarzeniami w Kazachstanie nadal unosi się wielka chmura znaków zapytania. O wielu rzeczach na razie nie wiemy. Gdy zaczęły się ostre wystąpienia w Ałmaty i Nur-Sułtanie, wyłączono internet, spacyfikowano działalność niezależnych mediów, przez blokadę informacyjną przebijały się sprzeczne doniesienia. W chwili, gdy piszę te słowa (6 stycznia, godz. 14), nie wiadomo, co dzieje się z Nursułtanem Nazarbajewem, pozbawionym władzy przez następcę, Tokajewa. Nie wiadomo także, co się działo dziś w nocy w Ałmaty, gdzie policja pacyfikowała protesty pod hasłem „operacji antyterrorystycznej”.

Możemy się tylko domyślać, co sprawiło, że prezydent Tokajew, przez ostatnie dwa lata zachowujący pełną lojalność wobec Nazarbajewa i jego klanu, nagle wysadził mentora z siodła przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa bez podstaw prawnych (Nazarbajew miał konstytucyjnie zapewnioną tę funkcje dożywotnio) i sam wziął się za rządzenie. Na dodatek ów mentor, dotychczas sprawnie zarządzający państwem, interesami klanu i rozgrywający powstające kryzysy, nie powiedział nawet słowa w swej obronie.

A jaką rolę odegrał tu Kreml? Wywołał protesty, chcąc pozbyć się Nazarbajewa, sterował poczynaniami Tokajewa czy tylko sprawnie osadził konia w biegu, założył mu uzdę, by zapewnić sobie kontrolę nad Kazachstanem i jego elitami? Czy pomoc dla Tokajewa sprawi, że sytuacja się uspokoi, czy wręcz przeciwnie – zaogni? Co Tokajew obiecał Putinowi za obronę? Dużo pytań.

6 stycznia rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Rosja rozpatruje protesty w Kazachstanie jako „inspirowaną z zewnątrz” próbę poderwania bezpieczeństwa i integralności terytorialnej państwa. Tym samym zaistniały podstawy do wysłania „sił pokojowych” OUBZ. Tymczasem jeszcze dzień wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, mówił, że uważa protesty za wewnętrzną sprawę Kazachstanu. Cóż, sytuacja zmienia się szybko.

Można popatrzeć na wydarzenia w Kazachstanie jako na lekcję poglądową pod tytułem: „Zagrożenia dla sukcesji władzy”. Sukcesja władzy jest dla Władimira Putina jednym z powodów silnego bólu głowy. Za dwa lata dobiegnie końca obecna kadencja prezydencka. Co dalej? Zeszłoroczna nowelizacja konstytucji (nielegalne wyzerowanie dotychczasowych kadencji) teoretycznie dała mu możliwość ponownego startu w wyborach i przedłużenia władzy do 2036 r. Ale jego wątpliwa legitymacja, zawieszona na niedemokratycznym włosku, może być zakwestionowana choćby na arenie międzynarodowej (były już takie sygnały w USA). Na Kremlu intensywnie myśli się więc nad najmniej ryzykownym scenariuszem tranzytu władzy.

Wydarzenia na Białorusi, gdy po sfałszowanych wyborach prezydenckich doszło do masowych wystąpień, a teraz wydarzenia w Kazachstanie, gdzie następuje walka o sukcesję władzy, dają Putinowi do myślenia. Na Białorusi manifestacje zostały przez Łukaszenkę brutalnie stłumione. Uzurpator utrzymał się u władzy głównie dzięki pomocy Putina. W Kazachstanie sytuacja była inna – lider, rządzący państwem od momentu jego powstania w 1991 r., Nursułtan Nazarbajew, w 2019 r. złożył urząd prezydencki i wskazał zaufanego następcę – Kasym-Żomarta Tokajewa. Nazarbajew pozostawił sobie przewodnictwo w partii rządzącej Nur Otan oraz – co znacznie ważniejsze – w Radzie Bezpieczeństwa Kazachstanu, co miało mu zapewnić kontrolę nad strukturami siłowymi i gwarancję bezpieczeństwa dla rodziny i biznesów. Ta układanka posypała się w ostatnich dniach jak domek z kart. Jakie wnioski wyciągnie z tej lekcji Putin? Wariant białoruski (trwanie za wszelką cenę do końca) czy kazachstański (wyznaczenie następcy, co jest obciążone wielkim ryzykiem)? A może jeszcze inny?

W komentarzach poruszany jest jeszcze istotny temat: konsekwencji przysłania do Kazachstanu rosyjskiego kontyngentu wojskowego. Jedni wróżą, że to się skończy kolejnym „Afganem”, inni że to uspokoi sytuację i kontyngent zostanie szybko zwinięty albo pozostanie tylko do obrony strategicznych obiektów, jak kosmodrom Bajkonur, jeszcze inni są zdania, że pogmatwana sytuacja w Kazachstanie tak zaangażuje Moskwę, że osłabnie jej nacisk na Ukrainę. Ale Ukraina pozostaje nadal centralnym punktem rozgrywki Putina – i z Kijowem, i z Zachodem. Może dlatego w ciągu zaledwie kilku godzin została załatwiona sprawa z wysłaniem „mirotworców” do Kazachstanu, by nie odciągać uwagi Kremla od tej najważniejszej części szachownicy: rozgrywki z Zachodem o Ukrainę.

Już za kilka dni rozpocznie się kolejna runda rozmów rosyjsko-amerykańskich i rosyjsko-natowskich. Jak najszybsze uspokojenie sytuacji na azjatyckim zapleczu leży w interesach Kremla.

