Uliczna wojna w Kazachstanie

Iskrą, która wywołała pożar, były noworoczne podwyżki cen propanu-butanu, najpopularniejszego w Kazachstanie paliwa samochodowego. W porównaniu z benzyną i olejem napędowym paliwo gazowe na kazachskich stacjach benzynowych było tak tanie, że przez cały ubiegły rok kierowcy przestawiali swoje pojazdy na napęd gazowy.

Z końcem ubiegłego roku kazachski rząd przestał jednak dotować ceny gazu, które natychmiast poszybowały dwukrotnie w górę (z 50 do 120 tenge, czyli z równowartości ok. 40-45 groszy do nieco ponad złotówki za litr). Uwalniając ceny paliw władze liczyły, że uda im się w ten sposób zaradzić chronicznym brakom paliwa na stacjach benzynowych. Natura wyjątkowo hojnie obdarowała Kazachstan złożami ropy naftowej i gazu ziemnego, ale wydobywające go koncerny, głównie zachodnie, wolą sprzedawać je drożej za granicę niż zaopatrywać rodzimy rynek, gdzie ceny paliw były...