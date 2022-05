Afganistan: burki obowiązkowe dla kobiet

Do tej pory, po przejęciu władzy w sierpniu 2021 r., talibowie nakazywali kobietom nosić chusty, a burki „zalecali”. Hibatullah Achundzada, emir (przywódca) Islamskiego Kalifatu Afganistanu, który wydał to rozporządzenie, dodał, że kobiety zasadniczo powinny zakrywać całe ciało i pozostawać w domu, jeśli nie mają poza nim ważnych spraw do załatwienia. Na zdjęciu: targ w Kabulu, 8 maja 2022 r. ©(P)

