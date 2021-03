Zakładnicy Putina

MONIKA ANDRUSZEWSKA: Dlaczego Ty, Rosjanin, pomagasz Tatarom Krymskim?

NIKOŁAJ POŁOZOW: Właśnie dlatego, że jestem Rosjaninem, który ma głębokie poczucie niesprawiedliwości, gdy patrzy na to, co się dzieje na Krymie. Mój kraj to agresor, który zaatakował sąsiada i zabrał mu ziemię.

To moje prywatne zadośćuczynienie dla Ukrainy i dla narodu Tatarów Krymskich – zadośćuczynienie od normalnych, świadomych Rosjan dla tych, którzy tyle wycierpieli od naszego państwa. Rosja to mój kraj, więc uważam, że te represje to pośrednio także moja wina. Nie mogłem w 2014 r. powiedzieć Putinowi, żeby nie okupował Krymu. Ale mogę choć spróbować wesprzeć słabych w walce z imperialistycznym mocarstwem.

Jak to się zaczęło? Masz jakieś związki z Krymem, np. rodzinne?

Nie, żadnych. Przed aneksją byłem tam ostatni raz w 1994 r., jeszcze jako dziecko. Pierwszym...