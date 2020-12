Z górki na pazurki

Pan Jarosław za wszelką cenę chce iść na cmentarz, pan Andrzej na narty, a pan Zbigniew na zwarcie. Najważniejsze ostatnio są narty, pan Andrzej postawił sprawę na ostrzu noża, więc sobie pozjeżdża, poszusuje, bo lubi to bardzo, bardziej od wielu innych rzeczy. Prezydencka potrzeba jest paląca, ponieważ niewątpliwie trudno jest jeździć na nartach w trybie zdalnym, w przeciwieństwie do zdalnego nauczania wuefu, oczywiście – nie bądźmy dziecinni, prezydent już skończył szkołę, może zaliczyć wuef na stoku, w 3D, a nasi milusińscy niech najpierw zdadzą maturę i wygrają wybory. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, przed 16.00 nie masz prawa wychodzić z domu, ucz się karate na Zoomie.

Priorytety są żelazne. Wszystko, co prezydent Duda wie o obowiązkach i moralności, prezydent Duda zawdzięcza zjeżdżaniu na nartach przez prezydenta Dudę. Ergo: narty są najważniejsze,...