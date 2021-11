Wywrócone kostki domina

MAREK KĘSKRAWIEC: Minister Ziobro zapowiedział kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jak się Panu podoba idea punktu sądowego w każdej gminie?

PROF. WŁODZIMIERZ WRÓBEL: To jest populizm. Wyborcy mają poczuć, że są ważni, że władza o nich dba i chce przybliżyć im sprawiedliwość. Trudno mi jednak orzec, czy autor tej idei naprawdę wie, o czym mówi. Koszty takiej operacji byłyby ogromne, potrzebne są przecież siedziby, sekretariaty, etaty. Podejrzewam, że gdy ten pomysł przejdzie od ogółu do szczegółów, umrze po cichu. I dobrze: sądownictwo potrzebuje inwestycji, ale w co innego.

Na przykład w niemal czterystu sędziów pokoju? Prezydent Duda uważa, że mogliby godzić zwaśnione strony w sprawach cywilnych oraz zajmować się drobnymi wykroczeniami i występkami. Trochę mi to przypomina powrót do kolegiów ds. wykroczeń z czasów PRL.

Może nie aż...