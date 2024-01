Fantomowe państwo. Jak wyjść z chaosu prawnego w Polsce?

Odrzucenie przez społeczeństwo 15 października projektu autorytarnego, zdublowanego państwa nie mogło spowodować natychmiastowej likwidacji jego artefaktów. Wręcz przeciwnie, przegrani uznali, że można tę alternatywną opowieść snuć dalej, wykorzystując poparcie prezydenta i naturalne ograniczenia, jakie w demokracji nakładane są na większość parlamentarną. Jednak alternatywne, fantomowe państwo – z jego nielegalnymi sądami specjalnymi i wadliwie powołanymi prezesami TK czy SN – samo z siebie nie ma faktycznej mocy sprawczej. Jego znaczenie uzależnione jest od zakresu uznania innych organów, a ostatecznie – od społecznej akceptacji.

W sposób widowiskowy owo fantomowe „państwo” zderzyło się z rzeczywistością przy okazji prawomocnego skazania dwóch byłych posłów. Najpierw prezydent, wykorzystując słabą edukację prawną społeczeństwa, przez lata wmawiał nam, że dysponuje magicznymi kompetencjami, które określał tajemniczym słowem „prerogatywy”, pozwalającymi mu arbitralnie decydować o tym, jaki jest zakres jego uprawnień, np. dotyczących ułaskawiania skazanych czy mianowania sędziów.

Co z tego, że takiej wizji prezydentury nie zapisano w Konstytucji, a każda instytucja państwa może działać wyłącznie w granicach prawa; co z tego, że Konstytucja przewiduje sądową kontrolę działań każdego organu państwa w indywidualnych sprawach. Prezydent postawił się ponad tym wszystkim – jak monarcha korzystający z prerogatyw od samej Opatrzności. Po czym zderzył się z rzeczywistością w postaci serii orzeczeń różnych sądów, w tym Sądu Najwyższego, wskazujących, że prezydent może dużo, ale nie wszystko – nie może ułaskawiać osób, które nie zostały jeszcze prawomocnie skazane.

Pomiędzy konstytucyjnymi organami mogą zdarzać się spory, co kto może i kto jest ważniejszy. Ustanowiono nawet drogę do ich rozstrzygania – przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tylko że autorytarne państwo zdążyło przez osiem lat zdewastować ten organ, wprowadzając do niego sędziów dublerów oraz bezprawnie powołanego prezesa. Prezydent sam się pozbawił arbitra, którego wyroki uznawaliby wszyscy uczestnicy konfliktu.