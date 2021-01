Wreszcie mamy Arkadię

Strefa wolna od PiS-u, którą dopiero co powołał w Wałbrzychu p. Gospodarz, wydaje się być absolutnie genialnym pomysłem biznesowym, ale i jakby ostatnim ratunkiem dla chylących się ku upadkowi branż – weźmy turystycznej i owej transportu osobowego, a może i dla gastronomii. Zaiste, wiadomość o wycięciu w Wałbrzychu PiS-u w pień i wygryzieniu do samej kości struktur tej partii, i to przez samego Kaczyńskiego, a nie jakiegoś tam Brudzińskiego, nie przez Niemca, Żyda, Araba czy nienormatywnego seksualnie lewaka, nadeszła akurat, gdyśmy arcyponuro siedzieli w kuchni. Siedzieliśmy, sarkając na wszystko z jednej strony, z drugiej zaś snuliśmy stuprocentowo jałowe dziś marzenia na temat dowolnego wyjazdu. Na jakiekolwiek wakacje, dokądkolwiek. Mówiąc wprost, samiśmy próbowali sobie wręczyć wypowiedzenie najmu i pobytu, przynajmniej na chwilę, i w ogóle nie był nam do tego potrzebny żaden...