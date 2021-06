Wiedźmin i kotki

Gra zniknęła z PS Store zaledwie po kilku dniach sprzedaży ze względu na bardzo niskie oceny użytkowników – liczne błędy uniemożliwiały jej płynne przejście. Poza animacją poprawiono teraz interfejs oraz mechanikę rozgrywki. Co prawda trudno spodziewać się nagłego zainteresowania nieustannie naprawianą zabawką, ale jej twórcy – firma CD Projekt – szykują już dla nas coś nowego. „Redzi” zapowiedzieli powrót w bezpieczną przestrzeń wciąż świetnie sprzedającego się uniwersum wiedźmińskiego. „Wiedźmin: Stary Świat” nie jest jednak tytułem przeznaczonym na pecety czy konsole. To planszówka robiona we współpracy z poznańskim zespołem Go On Board, którą sfinansowali sami gracze, błyskawicznie zapewniając producentom kilkadziesiąt razy większy budżet niż planowany milion złotych.

Kampanie crowdfundingowe od dawna wspierają rozwój gier. Miłośnicy planszówek – także w Polsce – mają swoje serwisy, w których dotują wybrane tytuły. Jednym z międzynarodowych bestsellerów, na które zebrano w ten sposób budżet, jest gra karciana „Eksplodujące kotki” (8 mln dolarów) czy francuska gra „The 7th Continent” (7 mln dolarów). W „Wiedźmina”, na którego zbiórka skończyła się właśnie kwotą 37,5 mln zł, zagramy wiosną przyszłego roku. ©℗