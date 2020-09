Wiedza, ale jaka?

To oczywiste, że Apostołowi Narodów nie chodzi zgoła o potępienie „wiedzy”. Chodzi o zdystansowanie się od wiedzy tych, którzy nie wiedzą tak, „jak wiedzieć należy” (w. 2). O kim możemy powiedzieć, że wie tak, jak „wiedzieć należy”?

Otóż najpierw właśnie o tym, którego zdobyta wiedza „nie unosi pychą” (dosł. „nie nadyma”). Jeśli jest przekonany, „że wie” – daje najlepszy dowód, że nie wie, jak wiedzieć powinien. Prawdziwa wiedza nigdy nie jest syta siebie, zawsze rodzi kolejne pytania, zawsze jest świadoma swoich granic, zawsze jest ciekawa wiedzy innych.

„Wiedza nadyma”, a miłość (dosłownie) „buduje dom”.

To dosłowne tłumaczenie odsłania przed nami kolejny pokład treści: arogancja wiedzącego nie „buduje domu”, to znaczy: nie zaprasza do wspólnoty, i to do takiej, którą charakteryzują więzy rodzinne („dom” przecież to nie cztery ściany, piwnica i dach)....