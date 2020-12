Upamiętnianie Premiera

Gość w dom, Bóg w dom, a Premier to dopiero gość. Premier Najjaśniejszej, więc wizyta zapisana złotymi zgłoskami na marmurze, w kościele pod wezwaniem św. Marcina, w Łebczu na Kaszubach. „Był też gościem na plebanii” – na wieki wieków amen zapisane przez gospodarza.

Czemu ja się czepiam tablicy pamiątkowej, co to upamiętnia wizytę jednego z najwyższych organów świeckiej władzy na mszy? Toż to nie ja zapłaciłem, jeno wierni kaszubscy, głównie jeden okoliczny rolnik. Okolica piękna, to i nie dziwota, że Premier wpadł. Mógł wybrać dowolny kościół w okolicach Pucka, a objawił się właśnie w Łebczu. Zazdrość mnie zżera, że Premier nie przyszedł do teatru jakowegoś – ale przecież nie ma jak, choćby i chciał, przecie zamknięte na czterdzieści i cztery spusty. Niby mógłby przyjść do pustego teatru, ot tak, posiedzieć, ale widocznie woli w meblowym. Gdyby jednak Premier przyszedł do...