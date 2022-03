Ukraina-Rosja: talibowie wzywają do umiaru

Wzywamy obie strony do umiaru i do tego, by powstrzymały się od wszelkich działań, które mogą jeszcze rozpalić wojnę – napisało w oficjalnym oświadczeniu ministerstwo dyplomacji talibów. – Zachowujemy w tym sporze dyplomatyczną neutralność, ale zachęcamy, by rozstrzygać konflikty pokojowymi środkami i w drodze rozmów”.

ATAK NA UKRAINĘ | CODZIENNIE NOWE KORESPONDENCJE, ZDJĘCIA I ANALIZY| CZYTAJ NA BIEŻĄCO W SERWISIE SPECJALNYM >>>

Choć rządzą w Kabulu od sierpnia i pod ich panowaniem, po 20 latach wojny, w Afganistanie zapanował pokój, żadne państwo na świecie nie uznało jeszcze talibów za prawowite władze. Poza nielicznymi wyjątkami, jak sąsiedni Pakistan, w większości afgańskich ambasad wciąż gospodarzami są dyplomaci powołani na urzędy...