Tysięczne i pierwsze spojrzenie. Felieton Olgi Drendy

Moja mama powiedziała mi kiedyś, że jeśli spojrzymy na coś, co mijamy codziennie, po raz tysięczny i pierwszy, to wyzeruje się nasz licznik i zobaczymy ten widok jakby od nowa. Nie jestem pewna, czy to ona wpadła pierwsza na ten pomysł, czy Halina Kunicka, która miała piosenkę o podobnym tytule, ale musiałam wziąć to sobie do serca, bo wynotowuję sobie, gdy zdarzy mi się takie spojrzenie i gdy zapadnie mi w pamięć coś z pozoru przezroczystego i banalnego. To moment, kiedy niespodziewanie wyławiam coś chrupiącego z rzeczywistości, która wydaje się jednolitą zupą.

Trochę sprzyja mi moja osobista predyspozycja do zwracania uwagi na drzewa zamiast na las. Gdy oglądam film, ignoruję fabułę, a zwracam uwagę na samochody i swetry. Z wakacji w dzieciństwie bardziej niż zabawy, rozmowy i przygody mogę pamiętać smaki wafelków z limitowanej serii letniej, które akurat były dostępne w...